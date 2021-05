Webinar sulla riduzione dei rischi aziendali grazie all’intelligenza artificiale (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’undicesimo appuntamento con i Webinar gratuiti del ciclo Digital Innovation Speech, in programma per lunedì 17 maggio alle 12.30, si parlerà di Trasformazione Digitale. Il Webinar, dal titolo “The Job Reset (parte 1) Ruoli ed organizzazione aziendale per ridurre i rischi sui luoghi di lavoro con la potenza dell’intelligenza artificiale”, sarà diretto da Carlo Cella di DIG:ITA che spiegherà quanto l’Intelligenza artificiale può contribuire a ridurre i rischi di infortuni negli ambienti di lavoro. Gli spazi di lavoro sono in continua trasformazione e si prevede che in futuro saranno sempre più digitalizzati. grazie ad algoritmi e strumenti di Artificial Intelligence e Machine Learning sarà presente una sempre maggiore connessione tra le macchine ed i sistemi di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’undicesimo appuntamento con igratuiti del ciclo Digital Innovation Speech, in programma per lunedì 17 maggio alle 12.30, si parlerà di Trasformazione Digitale. Il, dal titolo “The Job Reset (parte 1) Ruoli ed organizzazione aziendale per ridurre isui luoghi di lavoro con la potenza dell’intelligenza”, sarà diretto da Carlo Cella di DIG:ITA che spiegherà quanto l’Intelligenzapuò contribuire a ridurre idi infortuni negli ambienti di lavoro. Gli spazi di lavoro sono in continua trasformazione e si prevede che in futuro saranno sempre più digitalizzati.ad algoritmi e strumenti di Artificial Intelligence e Machine Learning sarà presente una sempre maggiore connessione tra le macchine ed i sistemi di ...

