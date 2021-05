Valentina Ferragni: “Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti e la malattia si fa sentire. Ma sono orgogliosa di me stessa” (Di giovedì 13 maggio 2021) I problemi ormonali, i brufoli e l’insulino-resistenza. Valentina Ferragni torna a parlare su Instagram delle sue problematiche di salute. Ad aprile scorso la sorella dell’influencer Chiara Ferragni aveva comunicato ai suoi follower di soffrire di insulino-resistenza in una forma più grave del previsto. Poche ore fa, invece, un’altra foto con Valentina allo specchio che si fotografa così si intravede la comparsa di alcuni brufoli sul mento. “Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora) – ha spiegato la giovane – mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso). So che i brufoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) I problemi ormonali, i brufoli e l’insulino-resistenza.torna a parlare su Instagram delle sue problematiche di salute. Ad aprile scorso la sorella dell’influencer Chiaraaveva comunicato ai suoi follower di soffrire di insulino-resistenza in una forma più grave del previsto. Poche ore fa, invece, un’altra foto conallo specchio che si fotografa così si intravede la comparsa di alcuni brufoli sul mento. “Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere comemessi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire comemessi ora) – ha spiegato la giovane – mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso). So che i brufoli ...

