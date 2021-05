Tuttosport | l’infortunio di Ibra preoccupa | Raiola chiede un consulto al chirurgo che lo operò  

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 maggio 2021) A conferma chedihimovic sembra più serio del previsto arriva l’indiscrezione di. Minoavrebbe chiamato ilche lo ha operato per avere le sue disponibilità per un incontro. “Come hanno scritto in Svezia, dall’entourage del giocatore lunedì mattina è partita una chiamata per conoscere la disponibilità di Volker Musahl, medico, a effettuare un blitz in Europa per controllare il ginocchio dello svedese”. Mushal operò Zlatan il 1 maggio 2017, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore durante la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Manchester United e Anderlecht. A quell’epoca, ilcompì quasi un miracolo rimettendo in sesto lo svedese. “Mino ...