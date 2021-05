Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore, la mamma: "Beve litri e litri d'acqua ma resta disidratata" (Di giovedì 13 maggio 2021) Le condizioni della 23enne. Del caso si occupano ora anche l'Istituto Mario Negri di Milano e una immunologa dell'Università di Pisa. Il virologo Pregliasco: "Essenziale monitorare" Leggi su repubblica (Di giovedì 13 maggio 2021) Le condizioni della 23enne. Del caso si occupano ora anche l'Istituto Mario Negri di Milano e una immunologa dell'Università di Pisa. Il virologo Pregliasco: "Essenziale monitorare"

