Sondaggio Masia, il sorpasso di Fratelli d’Italia sul M5s, Lega più vicina (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel giro di una settimana, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6 in punti percentuali nelle intenzioni di voto degli italiani. Il Sondaggio di Fabrizio Masia (Emg), in onda su Agorà, mostra il M5s in particolare difficoltà, mentre il trend complessivo degli altri grandi partiti è in salita. Lega, Partito Democratico, Forza Italia e Azione registrano +0,1%, ma a fare il balzo più avanti è Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna in 7 giorni quasi un punto percentuale (+0,9%). Sondaggio Emg AgoràIl partito che otterrebbe più consensi resta, secondo il Sondaggio, la Lega di Matteo Salvini al 22,2%. Perde uno 0,1 anche Italia Viva, che passa dal 4,1% del 6 maggio al 4% del 13 maggio. Per quanto riguarda i partiti minori, a crescere ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel giro di una settimana, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6 in punti percentuali nelle intenzioni di voto degli italiani. Ildi Fabrizio(Emg), in onda su Agorà, mostra il M5s in particolare difficoltà, mentre il trend complessivo degli altri grandi partiti è in salita., Partito Democratico, Forza Italia e Azione registrano +0,1%, ma a fare il balzo più avanti è: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna in 7 giorni quasi un punto percentuale (+0,9%).Emg AgoràIl partito che otterrebbe più consensi resta, secondo il, ladi Matteo Salvini al 22,2%. Perde uno 0,1 anche Italia Viva, che passa dal 4,1% del 6 maggio al 4% del 13 maggio. Per quanto riguarda i partiti minori, a crescere ...

Advertising

f_nashing : RT @Libero_official: #FdI sempre più in alto, secondo il #sondaggio di #Masia il partito della #Meloni ha superato il #Pd: ecco le cifre h… - Libero_official : #FdI sempre più in alto, secondo il #sondaggio di #Masia il partito della #Meloni ha superato il #Pd: ecco le cifre… - EffeBoccia : Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia (#EMG) in onda su #Agorà la #Meloni è seconda nella classifica sulla fiducia… - toni08061963 : RT @laltrodiego: #agorarai -Sondaggio di Masia: •Il 72% è per la prudenza. -Altro sondaggio di Masia: •Il 72% vuole posticipare o abolire… - Roger85674604 : RT @laltrodiego: #agorarai -Sondaggio di Masia: •Il 72% è per la prudenza. -Altro sondaggio di Masia: •Il 72% vuole posticipare o abolire… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Masia Il sorpasso di Fratelli d'Italia sul Movimento 5 Stelle e..., la Lega più vicina Testo..., tratto da... www.open.online . Nel giro di una settimana, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6 in punti percentuali nelle intenzioni di voto degli italiani. Il sondaggio di Fabrizio Masia (Emg), in onda su Agorà, mostra il M5s in particolare difficoltà, mentre il trend complessivo degli altri grandi partiti è in salita. Lega, Partito Democratico, Forza ...

Sondaggi politici Emg: Lega ancora primo partito ma in calo, diminuisce anche la fiducia in Salvini Sondaggi politici: la classifica dei leader A condurre la classifica dei leader politici c'è sempre Mario Draghi : secondo il sondaggio di Fabrizio Masia (direttore di Emg) per Agorà su Rai 3, il ...

Sondaggio Masia, il sorpasso di Fratelli d’Italia sul M5s, Lega più vicina Open Sondaggi Emg, intenzioni di voto: Lega prima, poi M5s, Fdi e Pd Nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3 sono stati diffusi gli ultimi sondaggi Emg Acqua relativi alle intenzioni di voto. I dati sono relativi al 6 maggio e le differenze ri ...

Sondaggi politici oggi: la Lega recupera, ma poco Secondo i sondaggi politici di oggi ad Agorà la Lega di Matteo Salvini rispetto a sette giorni fa recupera qualche decimale ...

Testo..., tratto da... www.open.online . Nel giro di una settimana, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6 in punti percentuali nelle intenzioni di voto degli italiani. Ildi Fabrizio(Emg), in onda su Agorà, mostra il M5s in particolare difficoltà, mentre il trend complessivo degli altri grandi partiti è in salita. Lega, Partito Democratico, Forza ...Sondaggi politici: la classifica dei leader A condurre la classifica dei leader politici c'è sempre Mario Draghi : secondo ildi Fabrizio(direttore di Emg) per Agorà su Rai 3, il ...Nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3 sono stati diffusi gli ultimi sondaggi Emg Acqua relativi alle intenzioni di voto. I dati sono relativi al 6 maggio e le differenze ri ...Secondo i sondaggi politici di oggi ad Agorà la Lega di Matteo Salvini rispetto a sette giorni fa recupera qualche decimale ...