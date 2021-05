Programmi Tv oggi giovedì 13 Maggio 2021, Film stasera in tv Rai 1 – Rai 2 – Rai 3 (Di giovedì 13 maggio 2021) Su Rai Uno alle 21.25 Un passo dal cielo 6 -1 guardiani «Il sentiero delle ore» Poco distante da un monastero arroccato sulla montagna viene ritrovato il corpo di un ragazzo. Vincenzo e Francesco (Daniele Liotti, 50) iniziano a indagare in una comunità di monaci. Nel frattempo, Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno. 6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.45 UNOMATTINA Attualità con Monica Gian-dotti e Marco Frittella -Tgl (7-8-9) 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli 13.30 TC1 TELEGIORNALE 14.00 oggi È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Ludovica è decisa a fare qualsiasi tentativo per salvare Marcello da un destino che sembra segnato; intanto anche Armando va a fargli visita in carcere. Cosimo ... Leggi su newsitaliane (Di giovedì 13 maggio 2021) Su Rai Uno alle 21.25 Un passo dal cielo 6 -1 guardiani «Il sentiero delle ore» Poco distante da un monastero arroccato sulla montagna viene ritrovato il corpo di un ragazzo. Vincenzo e Francesco (Daniele Liotti, 50) iniziano a indagare in una comunità di monaci. Nel frattempo, Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno. 6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.45 UNOMATTINA Attualità con Monica Gian-dotti e Marco Frittella -Tgl (7-8-9) 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli 13.30 TC1 TELEGIORNALE 14.00È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Ludovica è decisa a fare qualsiasi tentativo per salvare Marcello da un destino che sembra segnato; intanto anche Armando va a fargli visita in carcere. Cosimo ...

