Pesciolini rossi in una boccia di vetro, bariste multate ad Alessandria (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel loro bar ci sono tre Pesciolini rossi in una boccia di vetro, per questo motivo due bariste di Alessandria sono state multate . Cento euro di verbale , ma le due donne sono state ' graziate ' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel loro bar ci sono trein unadi, per questo motivo duedisono state. Cento euro di verbale , ma le due donne sono state ' graziate ' ...

Advertising

RadioGoldAl : Bar Invidia e la multa per i pesciolini rossi: cosa dice il Regolamento comunale per la tutela degli animali - isobelsnia : @durchdienachtx Io ancora penso al mio, morto ormai 10 anni fa dopo quasi 5 anni che lo avevo con lo stupore di anc… - moonIiners : è per questo che il piano di eren faceva acqua da tutte le parti cioè sapeva che lo avrebbero fermato ma non ci arr… - davide_del : I GRADI FONDI SPECULATIVI SI UNISCONO X SPAZZARE VIA I PESCIOLINI ROSSI CIOE ( NOIIIII ) PROVIAMO ANCHE NOI AD USAR… - taesvart : RT @vogliobuttarmi: tra conigli e criceti i pesciolini rossi e i gatti sono superiori -