Papa Giovanni Paolo II, 40 anni fa l'attentato in Piazza San Pietro | video

Il 13 maggio 1981, il turco Mehmet Ali Ağca sparò due colpi di pistola a Wojtyla, ferendolo gravemente. Le immagini del pontefice ferito e accasciato sulla Papamobile fecero in un attimo il giro del mondo. Trasportato in ospedale in fin di vita, il Papa buono riuscì miracolosamente a sopravvivere. Secondo lo stesso Wojtyla, fu la Madonna di Fatima a salvarlo: "Una mano ha sparato, un'altra ha deviato il proiettile" disse. Sono passati 40 anni da quel tragico incidente, ma il mistero su chi fossero i mandanti e quale fosse lo scopo dell'aggressione non è stato ancora del tutto risolto. Credit: TV 2000

Agenzia_Ansa : Il 13 maggio 1981 l'attentato a papa Giovanni Paolo II mentre faceva il giro tra i fedeli a Piazza San Pietro prima… - vaticannews_it : #12maggio #GiovanniPaoloII Quarant’anni fa il drammatico attentato al Papa in Piazza San Pietro. Un giorno entrato… - RaiNews : Il 13 maggio 1981 Papa Wojtyla venne raggiunto da due colpi di pistola all'addome. A sparare fu il terrorista turco… - maucarafa : RT @Radio1Rai: ?? 40 anni fa l’#attentato contro il #Papa arrivato dalla Polonia. La sua immagine era diventata bandiera per chi aveva sciop… - juancarvaticano : RT @LVaticana: #13maggio #GPII San Giovanni Paolo II - 100 Anni Parole e Immagini per ripercorrere il pontificato di San Giovanni Paolo II.… -