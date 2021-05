Muti e la Scala | cronaca di un eterno bisticcio visto da vicino

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nella storia di questo paese negli ultimi decenni ci sono due sole certezze: la frantumazione del Pd eche litiga coi sindacati della. Beata te che assisti alla rappresentazione del caso migliore”, osservava qualche giorno fa la collega televisiva romana dopo aver saputo che saremmo state fra i pochi (cinquecento) spettatori dal vivo del concerto del maestrissimo con i Wiener Philharmoniker nella fatidica data dell’11 maggio, che è nel karma del Teatro allacome il 5 in quello di Coco Chanel. L’11 maggio del 1946 ormai viene insegnato ai bambini delle primarie: Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura delladopo la ricostruzione post-bellica. A settantacinque anni esatti di distanza, Riccardoè salito sul podio, rivolto tanto all’orchestra dispiegata sulla ...

Parole dette a voce alta e che sembrano allontanare l'ipotesi chetorni a breve alla, come vorrebbe il sovrintendente Meyer. Nessuna risposta da Riccardo Chailly. Ma la notizia è subito ...- Chailly, lite dopo concerto alla/ "Scintille: cacciato dal camerino e?" Alla domanda se, con il senno di poi, sono stati utili i passaggi in tv con i suoi video, Ivan Cattaneo ha ...Riccardo Chailly è l'altra faccia della commedia dell'arte, quella sorridente. Rimarrà alla guida della Scala fino al 2025. Comunque, assicura il sovrintendente Dominique Meyer, "non c’è concorrenza f ...E dopo il concerto, scintille. Riccardo contro Riccardo, a bacchette incociate. Muti contro Chailly. Alla Scala dopo due serate di successo, parole grosse e nervosismo dell’ex ...