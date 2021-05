L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli contro il gruppo: “Un pugno nei reni” (Di giovedì 13 maggio 2021) La scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 10 maggio, ha visto i due schieramenti ricongiungersi in un gruppo solo. Inizialmente divisi in Arrivisti e Primitivi, i naufraghi sono tornati a formare un unica, grande squadra. Tra tutti, quello che sembra aver accusato maggiormente il colpo è Andrea Cerioli. L’ex Tronista di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 maggio 2021) La scorsa puntata dedei, andata in onda lunedì 10 maggio, ha visto i due schieramenti ricongiungersi in unsolo. Inizialmente divisi in Arrivisti e Primitivi, i naufraghi sono tornati a formare un unica, grande squadra. Tra tutti, quello che sembra aver accusato maggiormente il colpo è. L’ex Tronista di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - SirJohn2024 : RT @guffanti_marco: L'ISOLA DEI CIALTRONI prosegue su questi schermi. Ora ognuno può avere la propria #Speranza per la prossima eliminazio… - infoitcultura : Quando finisce l'Isola dei Famosi 2021 - GuidaTVPlus : 13-05-2021 20:30 #MediasetExtra L'Isola dei Famosi - Extended Edition - PrimaTv #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV -