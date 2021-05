Juventus, Buffon rifiuta il Flamengo: «Resterò vicino a casa» (Di giovedì 13 maggio 2021) Gigi Buffon tra tre partite lascerà la Juventus: ecco le dichiarazioni del portiere bianconero sul suo futuro Gigi Buffon tra tre gare lascerà la Juventus. Le sue parole a TNT Brasil. SEGRETO LONGEVITA‘ – «Il segreto non so quale sia o saremmo tutti uguali, avremmo tutti lo stesso livello di performance. Dipende dal carattere, dal fisico, dalla fortuna, incide anche quella. Sassuolo partita diversa? No, è stata una partita uguale, mi interessava solo vincere la gara ed era veramente importante». Flamengo – «Guarda mi ha chiamato il Flamengo però penso che Resterò molto più vicino a casa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Gigitra tre partite lascerà la: ecco le dichiarazioni del portiere bianconero sul suo futuro Gigitra tre gare lascerà la. Le sue parole a TNT Brasil. SEGRETO LONGEVITA‘ – «Il segreto non so quale sia o saremmo tutti uguali, avremmo tutti lo stesso livello di performance. Dipende dal carattere, dal fisico, dalla fortuna, incide anche quella. Sassuolo partita diversa? No, è stata una partita uguale, mi interessava solo vincere la gara ed era veramente importante».– «Guarda mi ha chiamato ilperò penso chemolto più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

