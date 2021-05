Israele | attacco con truppe aeree e terrestri su Gaza Netanyahu | «Hamas pagherà prezzo molto alto»

Advertising

matteosalvinimi : ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la s… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - fanpage : 'I responsabili dei crimini di guerra non restino impuniti'. #Israele, abbiamo sentito @RiccardoNoury, portavoce di… - Lormen8 : RT @RaiNews: Medio Oriente, attacco di terra lanciato da Israele a Gaza - GiorgioGerardi1 : RT @6000sardine: #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini #palestinesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele attacco

Commenta per primo Non si placa lo scontro trae Palestina : i morti hanno superato quota 80 e i raid israeliani - con lancio di razzi - sono proseguiti per tutta la giornata. In tarda serata, come annunciato direttamente dall'Israel ...L'di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno nella Striscia di Gaza è iniziato , lo ... Razzi senza tregua, e raid su Gaza Il conflitto trae Hamas . Prosegue il lancio di razzi ...TEL AVIV / GAZA - Le forze militari israeliane hanno dato il via all'attacco nella striscia di Gaza, sia con le forze aeree che con quelle di terra. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. L'attacco è ...Di Matteo Galasso Per la prima volta dal 2014, le sirene anti-missili e la corsa ai bunker sembrano aver riacceso un conflitto che mai si è spento del tutto, fin dalla proclamazione dello Stato di Isr ...