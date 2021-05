In Germania c'è un vero e proprio "assalto" per farsi vaccinare con AstraZeneca (Di giovedì 13 maggio 2021) Un vero e proprio “assalto” agli studi medici per farsi vaccinare con AstraZeneca: è quanto accade in Germania, da quando ad inizio del mese su decisione del governo federale e dei Laender è caduta la regola della priorità per fasce di età e categorie professionali. Lo riferisce l’associazione dei farmacisti: “Il vaccino anglo-svedese ora è talmente richiesto che rischiano di non bastare più le quantità ordinate”, ha detto al quotidiano Rheinische Post il presidente dell’associazione, Thomas Preis. “Molti medici sono irritati, perchè obbligati a stornare appuntamenti di vaccinazioni già fissati da tempo”. Come spiega lo Spiegel, “per molto tempo AstraZeneca è stata nel mirino a causa dei rari effetti collaterali, ora a malapena i medici si salvano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Un” agli studi medici percon: è quanto accade in, da quando ad inizio del mese su decisione del governo federale e dei Laender è caduta la regola della priorità per fasce di età e categorie professionali. Lo riferisce l’associazione dei farmacisti: “Il vaccino anglo-svedese ora è talmente richiesto che rischiano di non bastare più le quantità ordinate”, ha detto al quotidiano Rheinische Post il presidente dell’associazione, Thomas Preis. “Molti medici sono irritati, perchè obbligati a stornare appuntamenti di vaccinazioni già fissati da tempo”. Come spiega lo Spiegel, “per molto tempoè stata nel mirino a causa dei rari effetti collaterali, ora a malapena i medici si salvano ...

L'assalto agli studi medici per farsi vaccinare col siero AstraZeneca AGI - Agenzia Italia Vaccino Astrazeneca: in Germania tutti lo vogliono. "Dosi rischiano di non bastare" Il siero è diventato "popolare" per i rari effetti collaterali e per la seconda dose che può essere accorciata fino a 4 settimane. Nel Paese il 34,32% della popolazione ha ricevuto la prima dose (oltr ...

