Vai a vedere che a forza di raccontarlo come un businessman, Massimo D'Alema uomo d'affari ci è diventato davvero. Che a forza di dipingerlo come 'spregiudicato' e 'intrallazzino', alla fine l'ex premier ha deciso di superare la linea rossa e di adeguare la cattiva narrazione alla realtà. A onor del vero, l'ennesima vicenda che lo chiama in causa, lanciata da Repubblica, riguarda una contestazione legata a un suo impegno in politica, come presidente della Fondazione dei socialisti europei. Ma la considerevole cifra che dovrebbe restituire - 500mila euro -, frutto di un contratto controverso, inevitabilmente salta agli occhi e ne accresce la dimensione per così dire 'speculativa'. E se speculare, ossia trarre un notevole utile da un'operazione, è l'abc dell'uomo d'affari, è innegabile che il politico D'Alema il ...

Il senso di D'Alema per gli affari
Vai a vedere che a forza di raccontarlo come un businessman, uomo d'affari ci è diventato davvero. Cina, tech, consulenze, uno status effettivo per l'ex premier ...

