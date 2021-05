Il palazzo di Londra e il film su Elton John: tutti i segreti della «cassaforte» del Vaticano (Di giovedì 13 maggio 2021) «I mercanti nel tempio» è il libro scritto dai giornalisti del «Corriere» Mario Gerevini e Fabrizio Massaro (edito da Solferino) in libreria da oggi. Il volume è «un’inchiesta sull’obolo di San Pietro e i fondi riservati del Vaticano» Leggi su corriere (Di giovedì 13 maggio 2021) «I mercanti nel tempio» è il libro scritto dai giornalisti del «Corriere» Mario Gerevini e Fabrizio Massaro (edito da Solferino) in libreria da oggi. Il volume è «un’inchiesta sull’obolo di San Pietro e i fondi riservati del

Advertising

fattoquotidiano : VATICANO, SPIONI E LOGGE: RIECCO GLI ANNI SETTANTA Un ex premier in Autogrill con lo 007, il cardinale e il palazzo… - giornali_it : Il palazzo di Londra e il film su Elton John: tutti i segreti della «cassaforte» del Vaticano #13maggio… - tobefreeforever : RT @ElioLannutti: Pignatone allarga aule tribunale Vaticano: udienza anche ai Musei nel maxiprocesso sul palazzo di Londra. Pignatone dovre… - FrancoisVayne : RT @FrancescoGrana: Pignatone allarga le aule del tribunale Vaticano: udienza anche ai Musei in vista del maxiprocesso sul palazzo di Londr… - mikedells : RT @ElioLannutti: Pignatone allarga aule tribunale Vaticano: udienza anche ai Musei nel maxiprocesso sul palazzo di Londra. Pignatone dovre… -