(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Di seguito gli appuntamenti del Presidente del, Mario, divenerdì 14 maggio: ore 9.15 – Intervento aglidella, Auditorium della Conciliazione. ore 11.00 - Incontro con l'Inviato Speciale del Presidente USA per il Clima, John. Palazzo Chigi. ore 17.00 - Riunione deldi. Palazzo del Quirinale. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Advertising

tg2rai : L'#Italia verso il giallo. Domani la decisione del governo. Da lunedì #vaccini anche ai quarantenni. Per il commiss… - TV7Benevento : Governo: domani Draghi a Stati generali natalità, poi Kerry e Consiglio Supremo di Difesa... - messveneto : Cambiano i colori delle regioni, domani la decisione del Governo: contagi, ricoveri e incidenza, ecco i dati del Fv… - Monica49590572 : @gbongiorno66 ...Giulia, a proposito del processo Salvini a Catania domani, anche il Premier Draghi concorda sul fa… - palumbost : @MikiPive @Cartabellotta ...frequentemente informazioni pratiche. Il Tg ti dice 'il Governo ha deciso che verranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani

Metro

... oggi l'annuncio dell'arrivo di oltre 380mila dosi di vaccino Pfizer entro il 3 giugno e il via alle prenotazioni, da, con il portale delle Poste. Secondo il report quotidiano delsi è ...I piani, riferisce il Times of Israel, verranno poi presentati al, al quale spetta la ...riunione del Consiglio Sicurezza Onu Tunisia, Norvegia e Cina hanno chiesto una nuova riunione ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Di seguito gli appuntamenti del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di domani venerdì 14 maggio: ore 9.15 – Intervento agli Stati generali della natalità ...“Per il wedding il governo sta prendendo decisioni senza sapere in cosa consista il nostro lavoro. Anche se il settore wedding dovesse riaprire domani, non cambia di molto la nostra situazione. Per pi ...