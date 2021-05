Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì (Di giovedì 13 maggio 2021) A sorpresa, da Giorgia Palmas e Filippo Magnini arriva l’annuncio del giorno più atteso: «Abbiamo detto Sì! C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita». X Giorgia Palmas, la romantica sorpresa di Filippo Magnini per i 3 anni d’amore Su Instagram hanno pubblicato le prime foto dell’evento e hanno condiviso la loro gioia con i propri follower. Una prima immagine li ritrae abbracciati mentre si scambiano un tenero bacio. Poi mostrano le fedi e il bouquet, con le mani intrecciate. Una ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) A sorpresa, daarriva l’annuncio del giorno più atteso: «AbbiamoSì! C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita». X, la romantica sorpresa diper i 3 anni d’amore Su Instagrampubblicato le prime foto dell’evento econdiviso la loro gioia con i propri follower. Una prima immagine li ritrae abbracciati mentre si scambiano un tenero bacio. Poi mostrano le fedi e il bouquet, con le mani intrecciate. Una ...

