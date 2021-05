Enola Holmes 2: Netflix conferma il sequel con Millie Bobby Brown (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attrice Millie Bobby Brown riprenderà il ruolo della sorella di Sherlock Holmes in Enola Holmes 2, sequel prodotto per Netflix. Enola Holmes 2 ha ottenuto il via libera alla produzione e nel cast ritorneranno la protagonista Millie Bobby Brown e Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes. Il progetto prodotto da Legendary per Netflix proseguirà quindi la storia tratta dai romanzi scritti da Nancy Springer. Millie Bobby Brown, che interpreta la sorella teenager ribelle del famoso detective, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di collaborare di nuovo con la mia famiglia di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attriceriprenderà il ruolo della sorella di Sherlockin2,prodotto per2 ha ottenuto il via libera alla produzione e nel cast ritorneranno la protagonistae Henry Cavill nel ruolo di Sherlock. Il progetto prodotto da Legendary perproseguirà quindi la storia tratta dai romanzi scritti da Nancy Springer., che interpreta la sorella teenager ribelle del famoso detective, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di collaborare di nuovo con la mia famiglia di ...

