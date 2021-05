Enna, 12 enne pugnalata nel bagno della scuola con un coltello da cucina (Di giovedì 13 maggio 2021) Una bambina di 12 anni ha rischiato la vita a scuola. E’ stata aggredita e ferita gravemente con un coltello da cucina. Getty Immages/Marco Di LauroAncora violenze a scuola. Nei giorni scorsi la cuoca della mensa di un istituto privato nella periferia Sud di Roma è stata aggredita e violentata nella cucina della scuola mentre i bambini stavano seguendo le lezioni nelle aule. Qualche tempo fa, invece, è stata smascherata un’ insegnante che minacciava e strattonava i suoi alunni di 2 anni. O un’altra insegnante che ha addirittura percosso una bimba con un bastone di legno sotto gli occhi della madre della piccola. Oggi, invece, la vittima è una bambina di 12 anni che ha rischiato la vita dentro il luogo che dovrebbe ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Una bambina di 12 anni ha rischiato la vita a. E’ stata aggredita e ferita gravemente con unda. Getty Immages/Marco Di LauroAncora violenze a. Nei giorni scorsi la cuocamensa di un istituto privato nella periferia Sud di Roma è stata aggredita e violentata nellamentre i bambini stavano seguendo le lezioni nelle aule. Qualche tempo fa, invece, è stata smascherata un’ insegnante che minacciava e strattonava i suoi alunni di 2 anni. O un’altra insegnante che ha addirittura percosso una bimba con un bastone di legno sotto gli occhimadrepiccola. Oggi, invece, la vittima è una bambina di 12 anni che ha rischiato la vita dentro il luogo che dovrebbe ...

