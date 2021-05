Decreto sostegni bis 2021: ultime oggi su ristori, contributi fondo perduto e cartelle (Di giovedì 13 maggio 2021) Migranti, riaperture, lavoro e ristori. Il premier Draghi mette tutte le carte sul tavolo durante il Question Time di ieri alla Camera. I temi sono tanti. Di riaperture se ne parlerà all’inizio della prossima settimana quando è stata spostata la cabina di regia: «Presto e graduali». Poi gli sbarchi, l’anello più difficile: «Il governo non lascerà nessun migrante solo nelle acque italiane», sottolinea Draghi. Vi sono poi ultime proposte per il Decreto sostegni bis 2021, da nuovi ristori a tutelare l’occupazione fino a rinviare le cartelle esattoriali ancora per qualche mese. Vediamo tutte le ultime novità di oggi 13 maggio 2021. Decreto sostegni bis ultime ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Migranti, riaperture, lavoro e. Il premier Draghi mette tutte le carte sul tavolo durante il Question Time di ieri alla Camera. I temi sono tanti. Di riaperture se ne parlerà all’inizio della prossima settimana quando è stata spostata la cabina di regia: «Presto e graduali». Poi gli sbarchi, l’anello più difficile: «Il governo non lascerà nessun migrante solo nelle acque italiane», sottolinea Draghi. Vi sono poiproposte per ilbis, da nuovia tutelare l’occupazione fino a rinviare leesattoriali ancora per qualche mese. Vediamo tutte lenovità di13 maggiobis...

