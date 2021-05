Da sabato a Roma il Torneo Paralimpico Fib-Asi (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Si avvicina a grandi tappe il fine settimana del ‘Torneo Paralimpico Fib/Asi’, che assegnera’ il Trofeo ‘Osa – Oltre lo Sport Agonistico’ per le bocce paralimpiche e il Trofeo ‘Bmw Specialmente’ per i vincitori della competizione di Boccia Paralimpica, quest’ultima disciplina sportiva sponsorizzata proprio dal prestigioso brand automobilistico. Al Centro Tecnico Federale del Torrino a Roma sara’ un weekend che segnera’ la ripresa delle attivita’ agonistiche per il movimento boccistico Paralimpico, ma rappresentera’ anche un importante momento di promozione dell’intera Federazione Italiana Bocce. Il Torneo Paralimpico Fib/Asi e’ nato dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il presidente della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis, e il numero uno dell’Asi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)– Si avvicina a grandi tappe il fine settimana del ‘Fib/Asi’, che assegnera’ il Trofeo ‘Osa – Oltre lo Sport Agonistico’ per le bocce paralimpiche e il Trofeo ‘Bmw Specialmente’ per i vincitori della competizione di Boccia Paralimpica, quest’ultima disciplina sportiva sponsorizzata proprio dal prestigioso brand automobilistico. Al Centro Tecnico Federale del Torrino asara’ un weekend che segnera’ la ripresa delle attivita’ agonistiche per il movimento boccistico, ma rappresentera’ anche un importante momento di promozione dell’intera Federazione Italiana Bocce. IlFib/Asi e’ nato dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il presidente della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis, e il numero uno dell’Asi ...

Ultime Notizie dalla rete : sabato Roma Caos Inter: party per il compleanno di Lukaku, intervengono i carabinieri ... peraltro protagonisti di un acceso scambio di battute durante la partita contro la Roma al momento ... Il tutto a poche ore dalla partita contro la Juventus in programma sabato 15 maggio alle ore 18, ...

Ascensione di Gesù, ecco le cose da sapere ... che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato.'(Atti 1:12) La tradizione ha ... ricca di mosaici e marmi pregiati, sul tipo del Pantheon di Roma, nel luogo preciso dell'Ascensione ...

Weekend a Roma: cosa fare sabato 8 e domenica 9 maggio RomaToday Sabato in Fvg manifestazione a favore della Legge Zan e per i diritti LBGT Sabato 15 maggio le associazioni LGBTQIA+ - e non - del Friuli Venezia Giulia scenderanno in piazza per portare sul nostro territorio la mobilitazione nazionale che chiede l’approvazione del ddl Zan, ...

Inter, le notizie di oggi | La diretta "Lautaro? Con Conte anche io..." — Il vice di Conte, Stellini, dopo la lite tra il tecnico e Lautaro in Inter-Roma: "Questa è una cosa successa anche a me 14 anni fa quando ero ...

