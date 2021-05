Coni | Malagò confermato | De Laurentiis | “Dà continuità a mondo sportivo”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Complimenti all’amico Giovannitrionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del. Buon lavoro Giovanni”. Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De, celebrando la rielezione del presidente del. “È stato – spiega il patron azzurro – un risultato importante per darealdello sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, internazionali e ildell’industria, grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Giovanniè stato confermato alla guida delper il prossimo quadriennio., in carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito a Milano, presso il Tennis Club Bonacossa.