Cede il ponte mobile a Spezia | il momento del crollo

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ha ceduto improvvisamente, durante una normale manovra di chiusura. La struttura, inaugurata nel 2010 dall'Autorità Portuale, è crollata per cause in corso di accertamento. Lungo 21 metri, con un'...

Ultime Notizie dalla rete : Cede ponte

Prova d'orgoglio dell'ABC Ricami che nonostante le defezioni tiene testa finchè può al compatto club umbro. Sabato il match di ritorno Cade in casa l'ABC Ricami di Galatà contro un Ponte Felcino più c ...