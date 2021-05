Carte Pokémon rimosse da alcune catene USA per motivi di sicurezza – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 13 maggio 2021)grosseUSA hanno rimosso ledalla vendita perdi, con la situazione che sta sfuggendo di mano.. Due grosseUSA, Target e Walmart, hanno rimosso ledeidalla vendita perdi. In questo modo vogliono assicurarsi che i clienti non si facciano male per acquistarle. Some major retailers are apparently restricting card sales ENTIRELY, not even limited to just theTCG now. Opening and scalping culture really has hit rock bottom. https://t.co/1EO0dhPnYW pic.twitter.com/bxI2KD71CR— Ultima #??? (@UltimaShadowX) May 8, 2021 Target ha confermato la rimozione dal 14 maggio … Notizie giochiRead ...