Call of Duty Warzone ingiocabile per Dr. Disrespect che chiede provvedimenti (Di giovedì 13 maggio 2021) La Stagione 3 di Call of Duty Warzone è iniziata già da qualche tempo, e tra i vari giocatori c'è anche il famosissimo streamer Dr. Disrespect che a quanto pare ha un po' di critiche pronte per lo sviluppatore Raven. Il pomo della discordia è una skin, ovvero Roze di cui avevamo parlato già qualche tempo fa. Questa skin essendo davvero molto scura, agevola i giocatori che si nascondono tra le ombre in modo da non essere visti. In un video intitolato "Call of Duty Warzone è ingiocabile", lo streamer chiede a Raven Software di eliminare questa skin perché facilita davvero le cose per i giocatori. "Loro letteralmente scompaiono, proprio davanti ai miei occhi. Non riesco nemmeno a vederli. NON RIESCO NEMMENO A VEDERLI! Pensavo che il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) La Stagione 3 diofè iniziata già da qualche tempo, e tra i vari giocatori c'è anche il famosissimo streamer Dr.che a quanto pare ha un po' di critiche pronte per lo sviluppatore Raven. Il pomo della discordia è una skin, ovvero Roze di cui avevamo parlato già qualche tempo fa. Questa skin essendo davvero molto scura, agevola i giocatori che si nascondono tra le ombre in modo da non essere visti. In un video intitolato "of", lo streamera Raven Software di eliminare questa skin perché facilita davvero le cose per i giocatori. "Loro letteralmente scompaiono, proprio davanti ai miei occhi. Non riesco nemmeno a vederli. NON RIESCO NEMMENO A VEDERLI! Pensavo che il ...

