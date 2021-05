Aston Villa – Everton 13 maggio 2021 ore 18:00 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Aston Villa ha vinto la gara inversa per 2-1 e potrebbe fare la doppietta in campionato per la prima volta dalla stagione 2000-01. L’Everton ha vinto tre delle ultime cinque trasferte di campionato in questa partita. Questo è il 206 ° incontro di campionato tra le due squadre, che estende il suo record di partita più giocata nella storia del campionato inglese. Ecco cosa dovete sapere prima dell’incontro Aston Villa – Everton di oggi. Aston Villa – Everton: a che punto sono le due squadre? Il capitano dell’Aston Villa Jack Grealish potrebbe essere coinvolto dopo un’assenza di 12 partite per un problema allo stinco, anche se non verrà rischiato dall’inizio. Ollie Watkins sconta una squalifica di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ha vinto la gara inversa per 2-1 e potrebbe fare la doppietta in campionato per la prima volta dalla stagione 2000-01. L’ha vinto tre delle ultime cinque trasferte di campionato in questa partita. Questo è il 206 ° incontro di campionato tra le due squadre, che estende il suo record di partita più giocata nella storia del campionato inglese. Ecco cosa dovete sapere prima dell’incontrodi oggi.: a che punto sono le due squadre? Il capitano dell’Jack Grealish potrebbe essere coinvolto dopo un’assenza di 12 partite per un problema allo stinco, anche se non verrà rischiato dall’inizio. Ollie Watkins sconta una squalifica di ...

