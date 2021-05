Alvaro Soler a Football Rock Live | «Da piccolo giocavo a calcio | in Italia tifo…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Alla conferenza stampa di presentazione di, il cantante spagnoloha rivelato gustosi retroscena passati e presenti sul suo rapporto con ilQueste le parole di, intervenuto come ospite speciale alla presentazione del concerto-eventoche il prossimo 24 agosto riunirà sullo stesso palco calciatori e cantanti. Ecco le sue parole «Volevo ringraziare per l’opportunità, è una manifestazione piena di valori e rispetto molto importante.e musica uniscono, succede in Spagna come in. Bisogna dare allegria e luce in un momento complicato. Ho annullato un concerto per essere qui oggi, non venivo in ...