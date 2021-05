Advertising

Giorno_Brescia : Accoltellato davanti alla stazione, un arresto per tentato omicidio - asincronismo : sono sconvolta hanno accoltellato uno in stazione davanti ai miei occhi sto tremando - MarcoLu41052677 : RT @claudio_2022: 'Accoltellato e rapinato alle 9 del mattino davanti al tribunale': Il racconto del giovane avvocato. - paolorm2012 : 'Accoltellato e rapinato alle 9 del mattino davanti al tribunale': il racconto del giovane avvocato - claudio_2022 : 'Accoltellato e rapinato alle 9 del mattino davanti al tribunale': Il racconto del giovane avvocato. -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellato davanti

IL GIORNO

già stato arrestato l'uomo che nel pomeriggio del 12 maggio ha aggredito a coltellate un trentunenne della Somalia nei paraggi della stazione ferroviaria di Brescia . Si tratta di un connazionale di ...... l'operaio metalmeccanico di 29 anni, di origini pakistane, che martedì hala sua ex, ... non mostra alcun segno di pentimento Masih Shahid , che martedìalla pm Giovanna Morra ha ...Sarà interrogato domani dal gip del tribunale di Lanusei l'operaio metalmeccanico di 29 anni, di origini pakistane, che martedì ha accoltellato la sua ex, ...Sarà interrogato domani dal gip del tribunale di Lanusei Masih Shahid, l’operaio metalmeccanico di 29 anni, di origini pakistane, che martedì ha accoltellato la sua ex, Paola Piras, 50 anni, e ucciso ...