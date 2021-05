Zenfone 8 Flip | fotocamera ribaltabile e Snapdragon 888 Ora scatta le macro

Advertising

ASUS Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip ufficiali: prezzi, specifiche e disponibilità in Italia

Durante l'evento tenutosi oggi in streaming online, Asus ha presentato la sua nuova generazione di smartphone top di gamma:8 e. Dopo numerosi rumor circolati in rete, render ufficiali trapelati e moltissime indiscrezioni, siamo finalmente in grado quindi di raccontarvi ogni dettaglio a riguardo basandoci sulle ...ASUS ha annunciato oggi la nuova serie8 , formata da due smartphone:8 è un dispositivo di fascia alta compatto con display da 5,9 pollici,ripropone invece laCamera rotante con un display da 6,67 pollici. Entrambi fanno uso del processore Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform, mentre il più compatto si è ...Le novità importanti del nuovo Zenfone 8 Flip riguardano la presenza dello Snapdragon 888 e la capacità di scattare macro con una messa a fuoco minima di 4 cm. I sensori di immagine sono gli stessi de ...Asus annuncia il compatto ma potente ZenFone 8 e il nuovo ZenFone 8 Flip, con la fotocamera che ruota su sé stessa. Scopri di più ...