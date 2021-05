Vaccini: Norvegia rinuncia ad AstraZeneca e sospende J&J (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Norvegia ha deciso di rinunciare al vaccino anti Covi - 19 prodotto da AstraZeneca e di sospendere quello di Johnson & Johnson. Lo ha annunciato il primo ministro norvegese Erna Solberg. . 12 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laha deciso dire al vaccino anti Covi - 19 prodotto dae dire quello di Johnson & Johnson. Lo ha annunciato il primo ministro norvegese Erna Solberg. . 12 ...

Advertising

tvbusiness24 : #Vaccini, la #Norvegia ferma #AstraZeneca e #J&J Lo ha annunciato il primo ministro?? - rudy_matrix : 'Effetti collaterali gravi, vaccini non raccomandabili'. La Norvegia ???? sospende AstraZeneca e Johnson & Johnson Ma… - giufragio : Anche la Norvegia lascia che siano gli italiani ad entrare nella statistica dei vaccini di A. Zeneca e J. & Jhonson… - Nicola23453287 : RT @giovann58134961: “Effetti collaterali gravi, vaccini non raccomandabili”. La Norvegia sospende AstraZeneca e Johnson & Johnson: https:/… - giovann58134961 : “Effetti collaterali gravi, vaccini non raccomandabili”. La Norvegia sospende AstraZeneca e Johnson & Johnson:… -