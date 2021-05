Tre naufraghe de L’Isola dei Famosi si candidano per il Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Se chiusa una porta si apre un portone, chiuso un reality se ne apre subito un altro? A non disdegnare questa idea sono ben tredell’attuale edizione dedeiche – nel corso delle loro interviste – hanno aperto alla possibilità di giocarsi subito la carta delVip. A settembre, come già sappiamo, Alfonso Signorini tornerà con la sesta edizione delVip ed al suo camerino hanno già bussato (virtualmente) Daniela Martani, Vera Gemma e Drusilla Gucci.Vip, tredi Ilary alla corte di Alfonso Daniela Martani ad Isola Party ha dichiarato: “Spero di avere la possibilità di fare un altro reality dopodei ...

