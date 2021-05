Sinner-Nadal in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Jannikse la vede con RafaelagliBNL. L’altoatesino ritrova il giocatore di Maiorca dopo la sconfitta patita al Roland Garros, dove lo spagnolo si impose per 3 set a 0. Si rinnova la rivalità, ancora sulla terra rossa e senza il caldo pubblico di Roma fino alla giornata di mercoledì. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, mercoledì 12 maggio, non prima delle ore 18.00 (dopo Berrettini-Millman). Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livefruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights post-match. ...

Si giocherà alle 18 sul Centrale il match clou di questa quarta giornata di Internazionali d'Italia, quello attesissimo tra Rafae Jannik. In campo anche Matteo Berrettini che nel pomeriggio sfiderà l'australiano Millman, oltre a Lorenzo Sonego impegnato nel derby italiano contro Gianluca Mager e a Stefano ......45 Buffon lascia a fine stagione bianconeri il per in giro oggi la quinta tappa Modena Cattolica per gli internazionali d'Italia oggi nel secondo turnosfidain campo anche berrettini ...Come vedere Sinner-Nadal in diretta tv e in chiaro – Le quote di Sinner-Nadal – L’intervista di Nadal sul match. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match attesissimo f ...Il match di giornata sarà sicuramente quello che si giocherà sul Campo Centrale non prima delle 18: la super sfida tra Jannik Sinner e il re della terra Rafael Nadal. Non è questa, tuttavia, l’unica p ...