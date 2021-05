Roma, cuoca di una mensa violentata a scuola al Torrino (Di mercoledì 12 maggio 2021) Choc a Roma: una cuoca di una mensa una scuola del Torrino è stata violentata da un uomo entrato di soppiatto nei locali della mensa dell’istituto. A raccontare i fatti è stata proprio la vittima che è riuscita ad avvertire il preside dell’Istituto. La vittima è stata condotta in ospedale, Sono scattati i soccorsi, e le indagini della polizia. All’inizio si è pensato fosse un rapina, ma con il passare delle ore gli scenari sono apparsi ben diversi. Tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 10 del mattino di martedì 11 maggio. La cuoca stava sistemando la cucina quando un uomo, non un volto noto alla vittima, l’avrebbe colta di sorpresa per poi abusare sessualmente di lei. Poi, l’avrebbe quindi rinchiusa in uno sgabuzzino. La cuoca, via ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Choc a: unadi unaunadelè statada un uomo entrato di soppiatto nei locali delladell’istituto. A raccontare i fatti è stata proprio la vittima che è riuscita ad avvertire il preside dell’Istituto. La vittima è stata condotta in ospedale, Sono scattati i soccorsi, e le indagini della polizia. All’inizio si è pensato fosse un rapina, ma con il passare delle ore gli scenari sono apparsi ben diversi. Tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 10 del mattino di martedì 11 maggio. Lastava sistemando la cucina quando un uomo, non un volto noto alla vittima, l’avrebbe colta di sorpresa per poi abusare sessualmente di lei. Poi, l’avrebbe quindi rinchiusa in uno sgabuzzino. La, via ...

