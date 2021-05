Riaperture, Montanari ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Rischio calcolato? Come roulette russa. L’azzardo è un errore anche se va bene” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Quando uno gioca alla roulette russa, anche se non si ammazza, non è che va elogiato in pubblico perché non si è ammazzato: è comunque un azzardo“. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ha commentato la decisione presa dal governo lo scorso 16 aprile sulle misure anti-Covid che, per la prima volta, non hanno previsto il parere del Comitato tecnico scientifico in nome del “Rischio ragionato” spiegato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Questo è un governo, dal mio punto di vista, oggettivamente di destra, è un governo che ha riportato la Lega alla guida del Paese e direi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Quando uno gioca allase non si ammazza, non è che va elogiato in pubblico perché non si è ammazzato: è comunque un azzardo“. Così lo storico dell’arte Tomaso, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 suha commentato la decisione presa dal governo lo scorso 16 aprile sulle misure anti-Covid che, per la prima volta, non hanno previsto il parere del Comitato tecnico scientifico in nome del “ragionato” spiegato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Questo è un governo, dal mio punto di vista, oggettivamente di destra, è un governo che ha riportato la Lega alla guida del Paese e direi ...

Advertising

NunquamDeorsum : Meno male ci sono i luminari come Montanari, Travaglio, Gruber, Scanzi, Galli, Crisanti. Da quando hanno detto che… - NunquamDeorsum : Chissà Montanari che aveva detto che con le riaperture l'Italia sarebbe stata come il Brasile di Bolsonaro... - LeoFerrarin : @ardigiorgio Per il primo teorema di Tommaso Montanari, le chiusure sono il bene, le riaperture sono il male. ???? -