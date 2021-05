Renault E-Charge, insieme a Enel X per nuove soluzioni di ricarica integrate (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Renault fa evolvere le soluzioni proposte ai clienti della propria gamma elettrica e ibrida plug-in per una ricarica facile e sicura dando il via a “Renault E-Charge”. L’iniziativa prevede soluzioni di ricarica integrate e all-inclusive in partnership con Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica. Nel dettaglio “Renault E-Charge Home” prevede un pacchetto di soluzioni di ricarica integrate e all-inclusive sviluppate in partnership con Enel X per rendere l’esperienza di ricarica domestica semplice e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –fa evolvere leproposte ai clienti della propria gamma elettrica e ibrida plug-in per unafacile e sicura dando il via a “E-”. L’iniziativa prevededie all-inclusive in partnership conX, la business line globale del Gruppoche offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica. Nel dettaglio “E-Home” prevede un pacchetto didie all-inclusive sviluppate in partnership conX per rendere l’esperienza didomestica semplice e ...

