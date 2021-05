Post Inter-Roma | le dichiarazioni di Stellini e Fonseca

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi 12 Maggio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza si è disputata la partitadi Serie A. Nelsi sono registrate le parole dei due allenatori. L’ha segnato due reti nel primo parziale con Brozovic e Vecino, e laha riso con Mkhitaryan. Nel secondo parziale laha impiegato tutte le forze per raggiungere il pareggio ma nulla ha potuto contro i nerazzurri che allo sgoccioli hanno trovato la terza rete con Lukaku.3-1: i nerazzurri abbattono i giallorossi: che cosa ha detto Cristian? Il vice allenatore dell’Cristian ...

Cristian Stellini, vice allenatore dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole Cristian Stellini, vice allenatore dell', ha parlato ai microfoni diTv dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole. LA PARTITA ...... resta la grande corsa dellockdown nel campionato scorso e certamente la semifinale di Europa League timbrata in questa stagione; Antonio Conte ha riportato lo scudetto all'dopo 11 anni, ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni al termine della brillante vittoria della sua squadra per ben 0-7 ai danni del Torino allenato ...Il viceallenatore dell'Inter Cristian Stellini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma di Fonseca.