Orrore in Iran, 20enne decapitato dai familiari perché gay (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alizera Fazeli-Monfared è stato brutalmente ucciso dai parenti dopo essere stato esentato dal servizio militare a causa di “depravazioni sessuali”. TEHERAN – Orrore in Iran dove un giovane è stato sequestrato e ucciso da alcuni familiari. La colpa, quella di essere gay. Iran, decapitato perché gay La vittima si chiamava Alizera Fazeli-Monfared e aveva 20 anni. A portarlo via e essere decapitato sarebbero stati il fratellastro e alcuni cugini. Il giovane era stato esentato per due anni dal servizio militare a causa delle sue “depravazioni sessuali“. Il documento è stato tuttavia trovato dalla famiglia, che ha così scoperto dell’omosessualità del ragazzo, cosa punibile con la morte in Iran. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alizera Fazeli-Monfared è stato brutalmente ucciso dai parenti dopo essere stato esentato dal servizio militare a causa di “depravazioni sessuali”. TEHERAN –indove un giovane è stato sequestrato e ucciso da alcuni. La colpa, quella di essere gay.gay La vittima si chiamava Alizera Fazeli-Monfared e aveva 20 anni. A portarlo via e esseresarebbero stati il fratellastro e alcuni cugini. Il giovane era stato esentato per due anni dal servizio militare a causa delle sue “depravazioni sessuali“. Il documento è stato tuttavia trovato dalla famiglia, che ha così scoperto dell’omosessualità del ragazzo, cosa punibile con la morte in. ...

GoldenRed19 : È una vita che leggo di barbare uccisioni di ragazzi #gay nel mondo islamico. Non ho più la forza di commentare, ma… - ilmondoavenire : RT @radio_zek: Alireza Fazeli Monfared viveva ad Ahwaz, in Iran. È morto decapitato dal fratello e dai cugini; un “delitto d’onore” solo pe… - Milton_Keynes1 : Iran, ventenne decapitato dai suoi stessi familiari perché gay. Orrore puro. Come caxxo si fa?????????????????????????????? - immcarmen : RT @radio_zek: Alireza Fazeli Monfared viveva ad Ahwaz, in Iran. È morto decapitato dal fratello e dai cugini; un “delitto d’onore” solo pe… - EmanuelaMastra3 : RT @radio_zek: Alireza Fazeli Monfared viveva ad Ahwaz, in Iran. È morto decapitato dal fratello e dai cugini; un “delitto d’onore” solo pe… -

