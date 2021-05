Nuoto di fondo | Europei Budapest 2021 | argento Gabbrielleschi nella 5km | vince Van Rouwendaal

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo

Oggi, mercoledì 12 maggio, con la diretta della 5 km didigli Europei di2021 aprono il programma appunto anche deldiin acque libere e quindi vedremo in azione anche Gregorio Paltrinieri , che sarà in gara a partire dalle ..., surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure ... 41 il foglio di calcolo per Contributoperduto Decreto Sostegni (Excel) Sistema di gestione ...Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: argento per Giulia Gabbrielleschi, Van Rouwendaal si conferma regina. Bene anche Taddeucci e Pozzobon.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07: Grazie per averci seguito per questa prima gara di giornata, appuntamento alle 14.45 per la seconda gara, la 5 km maschile 12.06: Questa la classifica ...