Nei diari di Bernabei il rapporto tra Fanfani e Moro. Prima distante e poi… (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cade in questi giorni il centenario della nascita di Ettore Bernabei. Inutile ricordare che Bernabei, fiorentino di origine, è stato direttore generale della Rai dal 1961 al 1974, ha scoperto i più famosi volti della televisione italiana come Enzo Biagi e Umberto Eco, e ha lavorato con politici quali Amintore Fanfani, Aldo Moro, Giorgio La Pira ed Enrico Mattei. L’uomo è stato in realtà il più stretto e ascoltato consigliere di Amintore Fanfani, condividendone e orientandone scelte e decisioni. È in questo spirito che sono in corso molte iniziative sia nell’ambito televisivo sia in quello editoriale. “Ho fatto un’esperienza unica leggendo e trascrivendo la Prima serie dei diari scritti da Ettore Bernabei dal 1956 al 1984. Di fatto sono una pignola ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cade in questi giorni il centenario della nascita di Ettore. Inutile ricordare che, fiorentino di origine, è stato direttore generale della Rai dal 1961 al 1974, ha scoperto i più famosi volti della televisione italiana come Enzo Biagi e Umberto Eco, e ha lavorato con politici quali Amintore, Aldo, Giorgio La Pira ed Enrico Mattei. L’uomo è stato in realtà il più stretto e ascoltato consigliere di Amintore, condividendone e orientandone scelte e decisioni. È in questo spirito che sono in corso molte iniziative sia nell’ambito televisivo sia in quello editoriale. “Ho fatto un’esperienza unica leggendo e trascrivendo laserie deiscritti da Ettoredal 1956 al 1984. Di fatto sono una pignola ...

Advertising

boni_castellane : @GabrieleAdinolf @DHofmannsthal @Folchetto1 @LeSamoura3 Aspetti da approfondire. Dove lo dice? Nei diari? - volecolombevole : RT @setidicessi: Erano gli anni di 'Non è la Rai', di 'T'appartengo e io ci tengo', dei poster di Gianluca Grignani attaccati alle pareti,… - tertulliano24 : @FangusAngus @eterea_eterea Sui libri non trovi nulla, solo date ed eventi storici conclamati..mai le vere dinamich… - elyblackdove : RT @setidicessi: Erano gli anni di 'Non è la Rai', di 'T'appartengo e io ci tengo', dei poster di Gianluca Grignani attaccati alle pareti,… - setidicessi : Erano gli anni di 'Non è la Rai', di 'T'appartengo e io ci tengo', dei poster di Gianluca Grignani attaccati alle p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei diari Il fato di un gerarca riluttante: vita e morte di Galeazzo Ciano ...per carpirgli i diari e divenuta protagonista di una struggente vicenda d'amore. Infine, ci sono gli altri "congiurati" e i giovani fascisti repubblichini combattuti tra il desiderio di vendetta nei ...

Concorso DiMMi: contrastare gli stereotipi sulla migrazione ...un racconto scritto un video un file audio fotografie disegni e - mail e cartoline "DiMMi - Diari ...dell'altro come passaggio fondamentale per contrastare i fenomeni di odio e intolleranza nei ...

Jane Birkin: insospettabili segreti di bellezza confessati nei suoi... Amica Il fato di un gerarca riluttante: vita e morte di Galeazzo Ciano Mazza racconta gli ultimi mesi del genero di Mussolini in un romanzo-verità avvincente e ben documentato Alla vigilia della seduta del Gran Consiglio del Fascismo che, nella notte fra il 24 e il 25 lu ...

John Biagini: tagliati i primi 500 Km ad Innsbruck. Adesso la Germania In questo diario racconteremo settimanalmente l’avventura di John Biagini, in viaggio sulla bici da Montecatini a Capo Nord Con questo diario settimanale seguiremo l’avventura di John Biagini, il mont ...

...per carpirgli ie divenuta protagonista di una struggente vicenda d'amore. Infine, ci sono gli altri "congiurati" e i giovani fascisti repubblichini combattuti tra il desiderio di vendetta......un racconto scritto un video un file audio fotografie disegni e - mail e cartoline "DiMMi -...dell'altro come passaggio fondamentale per contrastare i fenomeni di odio e intolleranza...Mazza racconta gli ultimi mesi del genero di Mussolini in un romanzo-verità avvincente e ben documentato Alla vigilia della seduta del Gran Consiglio del Fascismo che, nella notte fra il 24 e il 25 lu ...In questo diario racconteremo settimanalmente l’avventura di John Biagini, in viaggio sulla bici da Montecatini a Capo Nord Con questo diario settimanale seguiremo l’avventura di John Biagini, il mont ...