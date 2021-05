NBA: AD e LeBron zittiscono Spike Lee, allo Staples vincono i Lakers (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella notte NBA i Lakers vincono contro i Knicks dopo un tempo supplementare. A fine partita c’è spazio anche per un siparietto con protagonisti Anthony Davis, LeBron James e Spike Lee. Spike Lee provoca, Anthony Davis risponde Da sempre al seguito dei suoi Knicks, Spike Lee è un tifoso storico della squadra di New York. È ormai risaputo che la sua presenza a bordocampo è sinonimo di divertimento: negli anni il regista si è reso protagonista di numerosi battibecchi con giocatori NBA. Un vero e proprio tarlo nella testa degli avversari che non sempre hanno reagito ironicamente alle sue provocazioni. Quest’anno i Knicks sembrano tornati competitivi, esaltando tutti i fan, ma soprattutto il primo fan della franchigia. La partita contro i Lakers poteva valere una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella notte NBA icontro i Knicks dopo un tempo supplementare. A fine partita c’è spazio anche per un siparietto con protagonisti Anthony Davis,James eLee.Lee provoca, Anthony Davis risponde Da sempre al seguito dei suoi Knicks,Lee è un tifoso storico della squadra di New York. È ormai risaputo che la sua presenza a bordocampo è sinonimo di divertimento: negli anni il regista si è reso protagonista di numerosi battibecchi con giocatori NBA. Un vero e proprio tarlo nella testa degli avversari che non sempre hanno reagito ironicamente alle sue provocazioni. Quest’anno i Knicks sembrano tornati competitivi, esaltando tutti i fan, ma soprattutto il primo fan della franchigia. La partita contro ipoteva valere una ...

