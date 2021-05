Mike Powell nuovo CFO di Volotea (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Mike Powell? è il nuovo Chief Financial Officer di Volotea ed entrerà in carica dal? 1 luglio. Powell ha ricoperto? otto anni il ruolo di CFO di? Wizz Air, accompagnandone la quotazione in borsa nel 2015. Successivamente è stato tra i fondatori della prima compagnia aerea low-cost dell’Argentina,? Flybondi, di cui è stato presidente esecutivo negli ultimi 4 anni. Mike Powell continuerà a essere direttore non esecutivo di? Pegasus Airlines? in Turchia. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –? è ilChief Financial Officer died entrerà in carica dal? 1 luglio.ha ricoperto? otto anni il ruolo di CFO di? Wizz Air, accompagnandone la quotazione in borsa nel 2015. Successivamente è stato tra i fondatori della prima compagnia aerea low-cost dell’Argentina,? Flybondi, di cui è stato presidente esecutivo negli ultimi 4 anni.continuerà a essere direttore non esecutivo di? Pegasus Airlines? in Turchia.

Mike Powell è un affermato dirigente finanziario con 14 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo e con un chiaro impegno nel generare valore azionario attraverso l'implementazione del ...

