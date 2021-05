Mascagni Festival | un evento nel segno del grande compositore

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Life&People.it “Musicasalmastra” è il titolo dell’edizione del2021. Una manifestazione che farà di tutto per rimanere sulla pelle e negli occhi di chi ascolta. Sarà un viaggio nella musica mascagnana, con contaminazioni ora moderne, ora sullo stile Listziano, e nei luoghi dove il Maestro ha vissuto. Da piazza delle Erbe a Castel Sidney Sonnino, da Lago Alberto alla terrazza, fino alle secche della Meloria”. Così a Livorno, il Maestro Marco Voleri, Direttore Artistico del, ha presentato alla stampa la nuova edizione delInternazionale Pietro. Partirà domenica 25 luglio nella suggestiva cornice delle Secche della Meloria, per concludersi giovedì 16 settembre dalla Terrazzasul lungomare della città, ...

Advertising

CronacaDiretta : Livorno, presentato il Festival Internazionale Pietro Mascagni 2021 - Caravaggioooo : Festival Mascagni 2021: la nuova edizione dedicata alla “musica, le donne e il mare” - Day Italia News - ZoomMagazineIT : Festival Mascagni, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2021 - ANSA_med : Torna il Festival Mascagni, presentata l'edizione 2021. Dal 25 luglio al 16 settembre a Livorno | #ANSA - LaNotifica : FESTIVAL MASCAGNI 2021 LA NUOVA EDIZIONE DEDICATO ALLA “MUSICA, LE DONNE E IL MARE” -

Ultime Notizie dalla rete : Mascagni Festival

ilmessaggero.it

E' stato presentato ufficialmente dal Teatro Goldoni di Livorno ilInternazionale Pietroche partirà domenica 25 luglio nella suggestiva cornice delle Secche della Meloria, per concludersi giovedì 16 settembre dalla Terrazzasul lungomare ...Sono alcuni degli appuntamenti che dal 25 luglio al 16 settembre animeranno la seconda edizione dela Livorno e non solo. La kermesse è stata presentata dal sindaco Luca Salvetti ...(ASI) Livorno - E’ stato presentato ufficialmente dal Teatro Goldoni di Livorno il Festival Internazionale PietroMascagni. In questa edizione il tema che farà da filo conduttore è “#Musicasalmastra”, ...E’ stato presentato ufficialmente dal Teatro Goldoni di Livorno il Festival Internazionale Pietro Mascagni che partirà domenica 25 luglio nella suggestiva cornice delle ...