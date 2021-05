Mara Venier racconta il suo terrore: Ho dovuto prendere dei farmaci (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mara Venier ha svelato, nel corso dell’ultima intervista a ‘Che tempo che fa’, un problema molto particolare che sta affrontando Mara Venier (Instagram)Di Mara Venier sappiamo tutto (o quasi). In fin dei conti parliamo di una delle signore della televisione italiana, una di quelle che sembra non accusare minimamente il passare degli anni. Non solo per un fattore puramente estetico, la verità è che la Zia Mara continua ad essere abilmente sulla cresta dell’onda, sempre sul pezzo. ‘Domenica In’, con lei al timone, continua a raccogliere ascolti importanti, testimoniati dai numeri che la stessa conduttrice pubblica costantemente quando i dati vengono rilasciati. Una grande soddisfazione, che la signora di Rai1 ci tiene a condividere con i suoi followers. ... Leggi su kronic (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha svelato, nel corso dell’ultima intervista a ‘Che tempo che fa’, un problema molto particolare che sta affrontando(Instagram)Disappiamo tutto (o quasi). In fin dei conti parliamo di una delle signore della televisione italiana, una di quelle che sembra non accusare minimamente il passare degli anni. Non solo per un fattore puramente estetico, la verità è che la Ziacontinua ad essere abilmente sulla cresta dell’onda, sempre sul pezzo. ‘Domenica In’, con lei al timone, continua a raccogliere ascolti importanti, testimoniati dai numeri che la stessa conduttrice pubblica costantemente quando i dati vengono rilasciati. Una grande soddisfazione, che la signora di Rai1 ci tiene a condividere con i suoi followers. ...

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - Scassillo : CARA MARA VENIER, DIETRO IL TUO SORRISO SI NASCONDE TANTA SOFFERENZA COME PER OGNUNO DI NOI,PERÒ NON SAI KI È EZIO… - ciccian : RT @lusurpateur_: Mara Venier a ogni intervista si toglie sempre qualche sassolino dalla scarpa - FredtheFake : RT @_Lodetti_: @footballmilan Meglio Mara Venier, via @FredtheFake -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier 'Sempre in gran forma'. Barbara D'Urso, minigonna e stivaletti: una ragazzina Non avrebbe vinto la battaglia di ascolti con la 'dirimpettaia' e concorrente Mara Venier , in onda nella stessa fascia oraria su Rai Uno con Domenica In . Questo avrebbe portato alla decisione di ...

Vanessa Incontrada: "Un altro figlio? Forse succederà" ... sposata da quattordici anni con l'imprenditore toscano Rossano Laurini da cui ha avuto il tredicenne Isal , ospite di Domenica In per presentare il suo ultimo film Ostaggi ha svelato a Mara Venier ...

Mara Venier: «Con mia mamma, malata di Alzheimer, comunicavo grazie alle canzoni» Corriere della Sera Mia Martini, 26 anni fa l’addio: il racconto delle sue ultime ore La cantante, straordinaria interprete della musica italiana, se ne andava il 12 maggio 1995 nella sua casa di Cardano al Campo ...

Vanessa Incontrada: «Un altro figlio? Forse succederà» L’attrice 42enne, già mamma del tredicenne Isal avuto dal marito Rossano Laurini, ospite di «Domenica In» non ha escluso l'idea di allargare la famiglia: «Mai dire mai...» ...

Non avrebbe vinto la battaglia di ascolti con la 'dirimpettaia' e concorrente, in onda nella stessa fascia oraria su Rai Uno con Domenica In . Questo avrebbe portato alla decisione di ...... sposata da quattordici anni con l'imprenditore toscano Rossano Laurini da cui ha avuto il tredicenne Isal , ospite di Domenica In per presentare il suo ultimo film Ostaggi ha svelato a...La cantante, straordinaria interprete della musica italiana, se ne andava il 12 maggio 1995 nella sua casa di Cardano al Campo ...L’attrice 42enne, già mamma del tredicenne Isal avuto dal marito Rossano Laurini, ospite di «Domenica In» non ha escluso l'idea di allargare la famiglia: «Mai dire mai...» ...