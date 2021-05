LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Genzo, Craciun/Craciun e Bellan/Rosa cercano la finale! (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Domani saranno invece in palio i pass olimpici: due nel K1 1000 maschile, uno nel C1 1000 maschile, due nel C2 1000 maschile, due nel K1 200 femminile, due in palio nel K1 500 femminile, uno nel K2 500 femminile. Oggi pomeriggio però bisognerà pensare ad arpionare le altre tre finali, dopo le prime tre arrivate al mattino. 14.40 Dopo aver visto stamane passare alla finale di domani Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile, oggi pomeriggio toccherà a Francesca Genzo nel K1 200 femminile, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000 maschile, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500 femminile. 14.30 Buon pomeriggio e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Domani saranno invece in palio i pass olimpici: due nel K1 1000 maschile, uno nel C1 1000 maschile, due nel C2 1000 maschile, due nel K1 200 femminile, due in palio nel K1 500 femminile, uno nel K2 500 femminile. Oggi pomeriggio però bisognerà pensare ad arpionare le altre tre finali, dopo le prime tre arrivate al mattino. 14.40 Dopo aver visto stamane passare alla finale di domani Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile, oggi pomeriggio toccherà a Francescanel K1 200 femminile, Nicolaee Sergiunel C2 1000 maschile, Irenee Mathildenel K2 500 femminile. 14.30 Buon pomeriggio e ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Altri tre equipaggi azzurri cercano la finale di domani - Giordan85377483 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Otto azzurri cercano il passaggio alle finali di domani per giocarsi il pass olimpico - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Otto azzurri cercano il passaggio alle finali di domani per giocarsi il pass olimpico - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: batterie e semifinali l’Italia pagaia verso Tokyo -… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Europei in DIRETTA: è duello Italia-Germania per il pass olimpico nel C1 maschile - #Canoa… -