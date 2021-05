L’inflazione Usa schizza al 4,2%. Incide la corsa delle materie prime, in un anno raddoppiati i prezzi di acciaio, mais e petrolio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su, molto su. Corre più delle attese L’inflazione statunitense che ad aprile raggiunge il 4,2% contro il 3,6% atteso dagli analisti e ben il 2% in più rispetto solo allo scorso marzo. L’incremento dei prezzi al consumo tocca un livello che non si vedeva dal 2008. Escluse le componenti più volatili, ovvero i prezzi dei beni energetici e alimentari, il dato è salito al 3% , più del 2,3% atteso e quasi il doppio dell’ 1,6% di marzo. L’inflazione è il grande spauracchio di mercati e banche centrali di questi ultimi tempi. Nei giorni scorsi le borse hanno accusato cali significativi proprio in risposta ai segnali di una crescente pressione sui prezzi. Una delle ragioni per cui L’inflazione sale è la quantità di moneta che è in circolazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su, molto su. Corre piùattesestatunitense che ad aprile raggiunge il 4,2% contro il 3,6% atteso dagli analisti e ben il 2% in più rispetto solo allo scorso marzo. L’incremento deial consumo tocca un livello che non si vedeva dal 2008. Escluse le componenti più volatili, ovvero idei beni energetici e alimentari, il dato è salito al 3% , più del 2,3% atteso e quasi il doppio dell’ 1,6% di marzo.è il grande spauracchio di mercati e banche centrali di questi ultimi tempi. Nei giorni scorsi le borse haccusato cali significativi proprio in risposta ai segnali di una crescente pressione sui. Unaragioni per cuisale è la quantità di moneta che è in circolazione ...

