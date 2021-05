Le pagelle del Benevento – Hetemaj e Dabo lottano | l’attacco non c’è

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Ilperde anche a Bergamo e vede allontanarsi sempre di più la salvezza quando ormai mancano sole due giornate alla fine del campionato. Ledei giallorossi: Montipò 5,5: Sui gol non ha colpe, per Muriel e Pasalic è tutto troppo semplice. Muriel lo impegna ma il coefficiente di difficoltà degli interventi non è alto. Tuia 6: Dalle sue parti gravita Muriel, cliente scomodissimo che si inserisce tra lui e Improta per firmare il vantaggio. E’ bravo a non crollare mentalmente, si fa notare per diverse buone chiusure. Glik 6: Bene soprattutto negli intercetti in scivolata a centro area. Legge bene i cross e si inverte con Caldirola nella marcatura su Zapata. Caldirola 4,5: Due gialli ingenui in pochissimi minuti gli negano la possibilità di sfidare il Crotone. Arcigno su Zapata che però lo costringe a ...