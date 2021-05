Lazio, i convocati di Inzaghi per il Parma (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Parma. Torna Caicedo, fuori Musacchio, Milinkovic e gli squalificati Pereira e Lucas Leiva La lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’allenatore della, Simone, ha diramato la lista deiin vista della gara di questa sera contro il. Torna Caicedo, fuori Musacchio, Milinkovic e gli squalificati Pereira e Lucas Leiva La lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

