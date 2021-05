Latina e Formia | Open Day Vaccinazioni Astrazeneca | dove | quando e dosi disponibili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Si svolgerà nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio l'day adurante il quale verrà somministrato il vaccinoagli over 40 (nati nel 1981 ed anni precedenti). Eventuali modalità di accesso saranno comunicate successivamente.DayLe somministrazioni del vaccinosaranno effettuate presso le sedi vaccinali di:Presso il Teatro San Francesco in via dei Cappuccini, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 15 e 16 Maggio 2021. Numero 300stimate al giorno.Presso l'Amministrazione Provinciale in via Olivastro Spaventola, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 15 e 16 Maggio 2021. Numero 200stimate al giorno.