La figlia di Mattia Torre ritira il premio per suo padre: il saluto che commuove il pubblico dei David – Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) Momenti di commozione dal palco del Teatro dell’Opera di Roma, dove si è tenuta la 66esima edizione dei David di Donatello. Durante la premiazione per la “Miglior sceneggiatura originale”, infatti, Emma Torre, figlia di Mattia Torre, lo sceneggiatore scomparso nel luglio 2019, è salita sul palco insieme alla madre per ritirare il premio vinto dal padre con il film Figli. «Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più», ha detto la giovane tra la commozione della platea, in particolare di Valerio Mastandrea, protagonista della pellicola premiata. Il film scritto da Torre ha ottenuto il favore davanti a titoli, tra gli altri, come Cosa Sarà con Kim ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) Momenti di commozione dal palco del Teatro dell’Opera di Roma, dove si è tenuta la 66esima edizione deidi Donatello. Durante la premiazione per la “Miglior sceneggiatura originale”, infatti, Emmadi, lo sceneggiatore scomparso nel luglio 2019, è salita sul palco insieme alla madre perre ilvinto dalcon il film Figli. «Volevo fare i complimenti a mioche è riuscito a vincere questoanche se non c’è più», ha detto la giovane tra la commozione della platea, in particolare di Valerio Mastandrea, protagonista della pellicola premiata. Il film scritto daha ottenuto il favore davanti a titoli, tra gli altri, come Cosa Sarà con Kim ...

Advertising

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - Corriere : A Mattia Torre un David postumo: il «Bravo papà» della figlia Emma fa commuovere tutti - Sorbo60 : RT @radiodeejay: Il discorso della piccola Emma: “Voglio fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non… - vicolo_cieco_ : RT @ToniaPeluso: La figlia di Mattia Torre che ritira il premio al suo posto, accompagnata dalla mamma, è una scena che ti entra nel cuore.… -