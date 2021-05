La denuncia del figlio di Costacurta: “Picchiato dalla Polizia, ho un timpano rotto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su Instagram la denuncia di Achille Costacurta Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore del Milan, Alessandro e di Martina Colombari si trova al momento in ospedale. Il ragazzo ha lanciato la denuncia su Instagram: dal suo profilo ha infatti fatto sapere di essere stato Picchiato dalla Polizia di Stato. Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni quando incontra la Polizia di Stato, che la gente elogia tanto – ha scritto- Mi hanno Picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano e ora mi dovrò operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Il ragazzo ha anche aggiunto di non aver opposto nessun tipo di resistenza e la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su Instagram ladi AchilleAchilledell’ex calciatore del Milan, Alessandro e di Martina Colombari si trova al momento in ospedale. Il ragazzo ha lanciato lasu Instagram: dal suo profilo ha infatti fatto sapere di essere statodi Stato. Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni quando incontra ladi Stato, che la gente elogia tanto – ha scritto- Mi hannoe per precisare mi hanno perforato ile ora mi dovrò operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Il ragazzo ha anche aggiunto di non aver opposto nessun tipo di resistenza e la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Il ...

